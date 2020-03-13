Москва, , 17:10 — REGNUM В Госдуме считают позитивным сигналом поддержку со стороны Великобритании идеи президента РФ Владимира Путина о встрече глав государств-постоянных членов Совета Безопасности ООН для обсуждения вопросов международного мира и безопасности является позитивным сигналом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 марта, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Турбулентность на сырьевых и валютных мировых рынках, осложнение обстановки в регионе Ближнего Востока и пандемия коронавируса, которая охватила практически все страны, требуют объединения усилий мирового сообщества. Странам — постоянным членам СБ ООН давно пора вступить в открытый диалог, чтобы сообща выработать стратегию сохранения глобальной стабильности», — отметил парламентарий.

Возможно, что готовность Лондона поддержать идею российского лидера станет одним из решающих факторов для президента США Дональда Трампа, который явно ждал, пока остальные лидеры стран — членов СБ ООН выскажутся по этому поводу, считает Железняк.