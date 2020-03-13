Москва, , 17:05 — REGNUM Услышав идеи президента России Владимира Путина о модернизации государственного управления, большинство граждан поддержало предложенный курс по реформе Конституции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 марта заявил председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов.

«На самом деле люди, услышав слова президента о модернизации государства и необходимости изменений в Основной закон, изменений правил игры… мы прекрасно понимаем, что люди, после того как это услышали, это поддержали», — заявил Кабанов.

По его словам, изменения в Конституцию, связанные с системой государственного управления и политической стабильности, точно уловили господствующие среди населения настроения.

«Это на самом деле заботит граждан. Мы видим, сколько раздражающих внешних факторов, внутренних факторов, экономических факторов. Все доверяют президенту и понимают, что то, что он делает — это правильно и необходимо. Поэтому я думаю, что здесь реакция понятна», — отметил он.

«К тому же есть нормы, ограничивающие чиновников — это тоже конституционное ограничение, не просто закон. Это тоже даёт некое ощущение правильности и справедливости», — добавил Кабанов.