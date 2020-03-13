Екатеринбург, , 16:55 — REGNUM Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев объяснил свой возможный уход с поста главы думской комиссии подковёрными интригами. Об этом парламентарий написал в Facebook.

Вихарев назвал происходящее «подковерной политической вознёй» и «мелочными попытками узурпировать власть». Тем не менее, депутат обещает не держаться за должность главы комиссии по местному самоуправлению.

«Как решат депутаты, так и будет. Я приму любое решение», — написал парламентарий.

В ближайшее время Вихарев планирует сконцентрироваться на проблеме погорельцев на Уралмаше.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о смещении депутата с поста комиссии будет рассмотрен на заседании гордумы. Новым руководителем комиссии может стать Ирина Овчинникова.

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