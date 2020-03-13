Санкт-Петербург, , 16:51 — REGNUM Весь общественный и коммерческий транспорт Ленинградской области дезинфицируют из-за нависшей угрозы распространения коронавируса. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил заместитель председателя правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов.

Детский автобус Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, согласно распоряжению, выпущенному 13 марта губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко по мерам недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории Ленинградской области, весь общественный и коммерческий транспорт не только будет ежедневно мыться, но и дезинфицироваться.

Ранее сегодня стало известно, что одна из жительниц Ленобласти заражена коронавирусом. Женщина была госпитализирована из города Кудрово в больницу им. Боткина в Петербурге.

Новостройка, в которой она проживала, будет также дезинфицирована.

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