Киев, 13 марта 2020, 16:43 — REGNUM Украина взяла на себя обязательства согласовать «несколько вопросов» с республиками Донбасса в рамках урегулирования конфликта.
Об этом на брифинге 13 марта сообщил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, передает корреспондент ИА REGNUM.
Как отметил Ермак, согласования будет касаться тем децентрализации и проведения местных выборов.
11 марта на очередных контактной группы в Минске стороны договорились подписать решение о создании консультативного совета, в который войдут представители Киева. Донецка и Луганска, а также других участвующих в урегулировании сторон.