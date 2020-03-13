Вашингтон, , 16:31 — REGNUM Ирану не следует ввязываться в ситуацию с атакой США на объекты «Катаиб Хезболла» в Ираке, сообщил 13 марта журналистам возглавляющий центральное американское командование Кеннет Маккензи.

Комментируя ответный удар США на объекты «Хезболлы» в Ираке, американский генерал сказал, что предостерегает Тегеран «и поддерживаемые им силы» от военного участия в этом конфликте.

Маккензи заявил, что предостерегает Иран «от таких ответных мер», которые могли бы поставить под угрозу силы Соединённых Штатов, коалиции или партнёров Пентагона. По его словам, американцы готовы «отвечать на любую дальнейшую агрессию».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские ВВС разбомбили пять складов «Хезболлы» в Ираке, «отвечая» на агрессию шиитов. При этом погибли шесть иракских военных. Американское руководство заявило, что якобы всё начал Иран, атаковав 11 марта военную базу коалиции Эт-Таджи (провинция Салах-эд-Дин, Ирак).

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