, 16:23 — REGNUM В борьбе с коронавирусом Китай показал чудеса организованности, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 13 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Китай выглядел очень плохо, когда эпидемия разворачивалась. Но сейчас мы можем сравнивать — можем сравнивать с Америкой, можем сравнивать с Северной Италией, можем сравнивать с Германией, где звучат просто политически безответственные заявления. Разжигают панику, чтобы решить политические задачи. Причем краткосрочные, — сказал Делягин. — В Китае этого не было вообще. Там была политическая борьба, но она была очень глубоко под ковром. Китая проявил чудеса организованности. Китай вообще сегодня является предметом гордости человечества. В связи с тем, как он действовал в этой ситуации».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь заявил, что распространение коронавируса COVID-19 по миру создаёт большую неопределенность для возобновления работы и производства в Китае