Санкт-Петербург, , 16:24 — REGNUM В связи с возникшей угрозой распространения коронавирусной инфекции по Ленинградской области, региональные власти распорядились закупить дополнительные средства защиты.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил 13 марта заместитель председателя правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов.

«Ленфарм» должен закупить дополнительные средства индивидуальной защиты из-за коронавируса», — пояснил Емельянов.

Весь общественный транспорт Ленобласти будет не только убираться, но и дезинфицироваться, — соответствующее распоряжение подписано губернатором региона.

Напомним, 13 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

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Как сообщалоИА REGNUM, в Ленобласти выявлен первый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Жительница города Кудрово заболела, вернувшись из Италии. В удовлетворительном состоянии она помещена в Боткинскую больницу в Петербурге.

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