Киев, , 16:19 — REGNUM Украина на две недели закрывает границу для иностранных граждан, заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 13 марта на брифинге по итогам совещания СНБО.

Гражданам Украины можно будет вернуться домой, однако им придётся «пройти меры обсервации», отметил он.

Глава СНБО призвал граждан Украины воздержаться от поездок за границу на время эпидемии коронавируса COVID-2019.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее состоялось заседание СНБО с участием президента Украины Владимира Зеленского, на котором обсуждались первоочередные меры по противодействию распространению коронавируса.

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