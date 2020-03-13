Санкт-Петербург, , 16:19 — REGNUM Власти Ленинградской области, в которой сегодня подтвержден первый случай коронавирусной инфекцией, определили три медицинских учреждения, где будут размещаться лица с подозрением на коронавирус, передает корреспондент ИА REGNUM.

В этих медучреждениях при необходимости в большом количестве смогут находить люди по одному в боксах.

«Они пригодны для того чтобы мы могли размещать их изолированно. Суммарно они могут вместить порядка 200 человек», — рассказал заместитель председателя правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов.

Речь идет о Геронтологическом центре в поселке Глажево (Киришский район), подразделении Лодейнопольского дома-интерната (Лодейнопольский район) и Морозовской районной больнице (Всеволожский район).

«Если будет большое количество заражённых, которые будут находиться не в изоляции, а на лечении, они будут помещены в боксы при больницах Ленобласти, таких в регионе суммарно 50», — отметил Емельянов.

Также региональные власти готовы, при необходимости, изолировать отделения в больницах, куда будут поступать лица с подозрением на коронавирус.

Как сообщалось, 13 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

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