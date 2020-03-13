Москва, , 16:08 — REGNUM Голосование о поправках в Конституции будут восприняты в общественном сознании как выражение поддержки курсу президента страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 марта заявил политолог, первый заместитель Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк.

«Эти поправки ассоциируются лично с персоной Владимира Путина. В данном случае поправки в Конституцию воспринимаются широким российским обществом как фактически условный референдум о поддержке Путина», — заявил Данюк.

По его словам, для многих политических сил в России всенародное голосование будет очередной возможностью показать своё влияние, но это вряд ли окажет заметный эффект на конечный результат.

«Мы видим, как разного рода силы политические, — либеральная оппозиция, представители левых движений — пытаются использовать референдум в качестве инструмента показать недоверие нынешнему курсу. Но, как мне кажется, учитывая, как проходит обсуждение, как в этом участвует широкое сообщество, наиболее авторитетные люди… скорее всего, проблем с принятием поправок не возникнет», — подчеркнул политолог.

«Так как поправки в Конституцию неразрывно связаны с фигурой президента, это будет воспринято как референдум о доверии, что очень важно для Владимира Путина — как мы знаем, он очень дорожит этой широкой общественной поддержкой, которая у него есть, и для него важно не потерять показания барометра общественных настроений. И что как не всенародное голосование в Конституцию может показать реальное состояние общества, оценку, куда идёт страна?» — пояснил Данюк.