Ташкент, , 16:08 — REGNUM Совет директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил кредит Международной ассоциации развития (входит в состав Группы Всемирного банка) на сумму 239 миллионов долларов для финансирования проекта по развитию сектора услуг водоснабжения и его институциональной поддержке в Узбекистане, говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении ВБ.

«Инфраструктура водоснабжения и канализации в Узбекистане была преимущественно создана в советский период. На сегодняшний день она устарела и требует кардинальной реконструкции и дальнейшего расширения. Однако темпы обновления данной инфраструктуры, ее существующие мощности и техническое обслуживание не отвечают нуждам растущего населения. Данные факторы привели к снижению качества услуг водоснабжения и канализации во многих регионах страны», говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках проект планируется модернизировать канализационно-очистные сооружения в городах Нукус, Тахиаташ и Ходжейли в Республике Каракалпакстан. Также будут расширены и реконструированы сети водоснабжения и канализации в Сырдарьинской области и г городе Каттакургане Самаркандской области.

Также, одной из ключевых целей проекта является снижение потерь энергии и воды по всему Узбекистану. Это планируется достичь путем внедрения механизма финансирования мероприятий по повышению энергоэффективности в секторе услуг водоснабжения, а также программ по учету потребления воды, которыми смогут воспользоваться местные водоканалы.

«После завершения настоящего проекта более 500 000 человек в трех регионах Узбекистана получат доступ к более качественным услугам водоснабжения и канализации», отмечается в документе.

Всемирный банк оказывает содействие в реализации реформ в Узбекистане посредством технического содействия и финансирования 21 проекта на общую сумму порядка 3,5 млрд. долл. США. Они реализуются в области развития макроэкономической политики, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, водоснабжения и канализации, энергетики, транспорта, социальной защиты, а также городской и сельской инфраструктуры.