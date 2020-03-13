Багдад, , 16:16 — REGNUM Американский и британский послы вызваны в МИД Ирака из-за агрессии в отношении объектов на иракской территории, сообщает 13 марта Reuters.

Комментируя авиаудары США по объектам «Катаиб Хезболла» на территории Ирака, иракский министр иностранных дел Мухаммед Али аль-Хаким отметил, что в министерстве иностранных дел прошла 13 марта экстренная встреча по мерам, «касающимся недавней американской агрессии».

Аль-Хаким «приказал вызвать послов Соединённых Штатов и Великобритании в Багдаде».

Напомним, после ракетного удара 11 марта по военной базе проамериканской коалиции Эт-Таджи (провинция Салах-эд-Дин, Ирак) президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что это сделано при участии Ирана, а в Пентагоне сказали, что виновна «Катаиб Хезболла».

В ответ на это 12 марта американские военные разбомбили пять складов «Хезболлы» в Ираке, нанеся, по их словам, «пропорциональные» удары. Погибли шестеро военнослужащих Ирака. В Багдаде назвали это агрессией и нарушением суверенитета Ирака.

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