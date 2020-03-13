Анкара, 13 марта 2020, 16:00 — REGNUM Россия и Турция начнут патрулирование трассы М-4 в сирийском Идлибе 15 марта. Об этом 13 марта сообщили в министерстве обороны республики.
Отмечается, что соответствующий документ был подписан представителями двух стран на переговорах в Анкаре.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в Москве президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры по Сирии и приняли совместный документ. Они объявили о введении перемирия в Идлибе и совместном патрулировании важной трассы М4 Латакия — Алеппо.
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