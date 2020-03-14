Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 14 марта, Совфед обсудит проект постановления о результатах рассмотрения поправок к Конституции региональными заксобраниями, сообщает ИА REGNUM.

Госдума 11 марта в третьем чтении приняла поправки к Конституции. Совфед также одобрил изменения Основного закона. Преамбула Конституции остается неизменной, поправки вносятся в шесть глав основного закона, кроме 1, 2 и 9.

Документ должны поддержать две трети региональных заксобраний, то есть как минимум 56 регионов.

Вместе с тем в Совфед поступили итоги голосования по поправкам в Конституцию от всех 85 региональных парламентов, все отзывы положительные, сообщил накануне член Совфеда Андрей Клишас.

Закон подпишет президент РФ Владимир Путин, после чего он будет опубликован и направлен для проверки на соответствие действующему Основному закону в Конституционный суд.