Киев, 13 марта 2020, 16:33 — REGNUM Мэр Киева Виталий Кличко обратился к министерству инфраструктуры Украины и администрации аэропорта «Борисполь» с просьбой закрыть авиасообщение с теми странами, в которых зафиксировано быстрое распространение коронавируса COVID-2019, сообщила 13 марта пресс-служба чиновника.
Он напомнил, что в Киеве введены ограничительные меры для предотвращения распространения заболевания, а также куплены 5 тыс. экспресс-тестов, которые позволят выявить заболевших.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина приостановила железнодорожное сообщение со Словакией из-за распространения коронавируса.
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