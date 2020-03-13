Киев, , 16:33 — REGNUM Мэр Киева Виталий Кличко обратился к министерству инфраструктуры Украины и администрации аэропорта «Борисполь» с просьбой закрыть авиасообщение с теми странами, в которых зафиксировано быстрое распространение коронавируса COVID-2019, сообщила 13 марта пресс-служба чиновника.

«Мы все наблюдаем за ситуацией, когда в Киев до сих пор следуют рейсы из Милана! В этом городе, как и во всей Италии, сегодня очень сложная ситуация и распространяется эпидемия коронавируса… Аэропорты — ворота в нашу страну, и один из первых фильтров для недопущения инфицированных людей», — заявил Кличко.

Он напомнил, что в Киеве введены ограничительные меры для предотвращения распространения заболевания, а также куплены 5 тыс. экспресс-тестов, которые позволят выявить заболевших.

«Тесты мы будем покупать еще. Также я поручил коммунальному предприятию «Фармация» обеспечить коммунальные аптеки антисептиками и средствами личной гигиены в необходимом количестве», — подчеркнул Кличко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина приостановила железнодорожное сообщение со Словакией из-за распространения коронавируса.

Читайте также: Украина временно приостановила железнодорожное сообщение со Словакией