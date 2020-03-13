Минск, , 15:33 — REGNUM Запрет властей Белоруссии на государственную регистрацию общественного объединения «Бессметный полк» имеет два аспекта — политический и юридический. Об этом 12 марта на пресс-конференции сообщил координатор шествия «Бессмертного полка» в Минске, секретарь-координатор Республиканского общественного объединения «За Союз и компартию Союза» Леонид Школьников.

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Говоря о политическом аспекте, он сказал: «Мы переживаем сейчас очередной кризис реализации договора об образовании Союзного государства Белоруссии и России. Кто виноват в этом? Обе стороны. Мы считаем, что главная ответственность лежит на российской стороне. Потому что заложенная в договоре общая система хозяйствования не реализуется, тормозится Россией, а это экономическая платформа Союзного государства».

«Но хочу также подчеркнуть, что свою лепту в кризис реализации договора о создании Союзного государства вносят и многие чиновники Республики Беларусь. И именно в эти усилия вписывается решение главного управления юстиции Мингорисполкома об отказе нам в регистрации общественного объединения «Бессмертный полк», — продолжил Школьников.

Движение «Бессмертного полка» стало «массовым и народным, причём приобрело международный аспект», отметил он. Посему, считает общественник, ГУЮ Мингорисполкома действует против союзного строительства.

Второй аспект, по словам Школьникова, заключается в том, что среди учредителей белорусского ОО «Бессмертный полк» находятся руководители белорусских общественных объединений республиканского уровня, зарегистрированных Минюстом. Таким образом, отметил он, городское управление юстиции Мингорисполкома «проявляет крайнее неуважение к целому ряду республиканских общественных объединений», действующих в интересах белорусского народа и государства. В противодействии ГУЮ Мингорисполкома Школьников усмотрел политическую мотивацию.

«Главное управление юстиции Мингорисполкома пошло против конституции Республики Беларусь», — отчеканил Школьников.

По его мнению, нарушая конституционные нормы, чиновники белорусского министерства подрывают принципы правового государства и дестабилизируют общественно-политическую обстановку в республике.

Обратившись к тексту Основного закона, он процитировал 36-ю статью, в которой сказано: «Каждый имеет право на свободу объединений».

«Никаких условий, это безусловная статья! — сказал Школьников. — Она прямого действия статья».

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«Свобода ассоциаций — это то основополагающее право, которое определяет глубину, характер, степень демократизации общества — будь то социалистического или буржуазного», — отметил учредитель «Бессмертного полка».

«Почему нам ставит условия ГУЮ Мингорисполкома вопреки этой конституции? Но этого мало, — продолжил он. — Главное нарушение ГУЮ Мингорисполкома по конституции заключается даже не столько в этом, сколько в том, что предусматривает ч.2 ст. 59 конституции: «Государственные органы, должностные и иные лица, которым доверено исполнение государственных функций, обязаны в пределах своей компетенции принимать необходимые меры для осуществления и защиты прав и свобод личности». Спрашивается: по какому праву должностные лица ГУЮ Мингорисполкома нарушили эту статью Конституции Республики Беларусь? Они не только не приняли мер для обеспечения нашего права на ассоциацию — они воспрепятствовали этому праву».

В той же 59-й статье говорится о том, что указанные госорганы и лица «несут ответственность за действия, нарушающие права и свободы личности». В связи с этим Школьников заявил журналистам: «Мы требуем привлечения к ответственности должностных лиц ГУЮ за препятствия нам в реализации нашего конституционного права на ассоциацию!».

Предыдущие отказы ГУЮ Мингорисполкома в госрегистрации ОО «Бессмертный полк», по словам Школьникова, были формальны и «легко устранимы». Чиновники ссылались на свои права, как бы забывая, что права чиновникам даны для содействия реализации прав и интересов граждан, подчеркнул он. Школьников акцентировал внимание на обязанности чиновников, закреплённой в статье 59 белорусской конституции.

«Получается, чиновники ГУЮ Мингорисполкома не знают конституцию вообще. Они не понимают, что если есть противоречия закона с конституцией, то действует конституция, а не закон, — возмутился лидер белорусского НГО. — Таким образом, решение ГУЮ Мингорисполкома абсолютно незаконно».

Однако такого убеждения Школьникова не разделили ни Мингорсуд, ни Верховный суд республики. «Что же получается, товарищи дорогие: у нас конституция не действует?» — задался он вопросом.

Запрет в госрегистрации ОО «Бессмертный полк», уверен Школьников, «это грубейшее попрание конституции». Он пояснил на примере третьего отказа в регистрации: «В документе о юридическом адресе, который, кстати, не является правоустанавливающим документом по закону — правоустанавливающим документом является устав, а по уставу у нас ни одного замечания!».

ГУЮ Мингорисполкома придралось к оформлению юридического адреса. «Там написано: дом такой-то, тире, корпус такой-то. А у нас в уставе что написано: дом такой-то, черточка диагональная, а не горизонтальная и дальше идёт вторая цифра — корпус», — рассказал Школьников об основаниях отказа в госрегистрации.

«Товарищи дорогие: отказать уважаемым учредителям, гражданам Республики Беларусь в реализации их права на ассоциацию на том основании, что в двух документах чёрточка горизонтальная, а в другом документе — диагональная, простите, это профанация! Профанация юридическая!» — возмутился учредитель белорусского ОО «Бессмертный полк».

Однако самой серьёзной причиной отказа в госрегистрации, по его словам, стало такое замечание к уставу: «Не указано, кто и когда такой устав принял. Но позвольте: в соответствии с законом мы представили протокол нашего собрания ОО «Бессмертный полк», где чётко и ясно написано, когда это собрание было, кто это собрание провёл и что это собрание решило. А оно решило утвердить устав. Так какие проблемы? Нет проблем, они искусственно созданы».

Но и это ещё не всё. По словам Школьникова, до подачи документов на госрегистрацию в третий раз представитель оргкомитета прибыл в ГУЮ Мингорисполкома, где сотрудник госоргана собственноручно вычеркнул из преамбулы устава запись о том, кто и когда принял этот устав.

«Так это что, провокация? — возмущённо сказал Школьников. — Для того вычеркнули, чтобы потом создать себе условия для отказа в госрегистрации? Так получается?».

«Бессмертный полк» может обжаловать отказ ГУЮ Мингорисполкома в судебном порядке, однако «эта бодяга может два года длиться», сообщил общественник. По его словам, иного законного пути у учредителей нет, что, впрочем, не снимает их требований привлечения чиновников «к ответственности за противодействие нам в реализации нашего права, нашей свободы, предусмотренной конституцией».

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Глава оргкомитета, председатель ОО «За демократию, социальный прогресс и справедливость» Валерий Драко продемонстрировал злополучный устав. По его словам, на борьбу «против планктона этого чиновничьего жизни не хватит».

Драко сообщил, что до конца марта документы будут снова, в четвёртый раз поданы на госрегистрацию. Будет подготовлена жалоба на действия чиновников Минюста, а в апреле будет снова подано обращение на имя Александра Лукашенко.

«Зарегистрируют, или не зарегистрируют — мы все равно пойдем на «Бессмертный полк» шествием», — заявил председатель БОО ветеранов боевых действий на территории других государств Иосиф Кругликов, ставя точку на встрече общественников с прессой.

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