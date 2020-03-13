Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 15:30 — REGNUM Бывший глава индийского Кашмира Фарук Абдулла был освобожден из-под стражи. Об этом 13 марта сообщил представитель правительства Индии Рохит Кансал на своей странице в социальной сети Twitter.

По его словам, кашмирский политик, который также был членом парламента Индии, находился в заключении без предъявления обвинения, теперь заключение было отменено и он вышел на свободу.

Согласно индийскому законодательству, правоохранительные органы могут держать под стражей человека без предъявления обвинения сроком до трех месяцев, этот срок может быть продлен неограниченное количество раз.

Абдулла содержался под стражей семь месяцев.