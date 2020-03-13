Сеул, , 15:41 — REGNUM Представители дипломатических миссий, находящихся в Южной Корее, посетили международный аэропорт «Инчхон», чтобы ознакомиться с процедурами карантинного контроля пассажиров, вылетающих за рубеж. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, представители сорока дипломатических миссий, в состав которых вошли также пятнадцать послов, посетили первый терминал аэропорта, где ознакомились с трехэтапной системой карантинного досмотра, включая измерение температуры и сбор анкет о состоянии здоровья.

Известно, что данное мероприятие было подготовлено в рамках «борьбы» со странами, запретивших въезд иностранцам, прибывающим из Южной Кореи. На сегодняшний день более 120 стран мира ограничили въезд южнокорейцам.

Напомним, 11 марта посол США в Южной Корее посетил второй терминал международного аэропорта «Инчхон», где ознакомился с процедурами карантинного контроля пассажиров, вылетающих в США.

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