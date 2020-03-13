Москва, 13 марта 2020, 15:03 — REGNUM То, что случилось с советником секретаря Совнацбеза Украины по реинтеграции и восстановлению Донбасса Сергеем Сивохо это результат отсутствия на Украине вертикали власти. Об этом 13 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил писатель Захар Прилепин.
Таким образом, как полагает Прилепин, Зеленского просто ставят на место — «он ничего не может комментировать и отползает».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 12 марта в Киеве радикалы набросились на Сивохо, повалили на пол и чуть не избили в лежащем состоянии.
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