Москва, , 15:03 — REGNUM То, что случилось с советником секретаря Совнацбеза Украины по реинтеграции и восстановлению Донбасса Сергеем Сивохо это результат отсутствия на Украине вертикали власти. Об этом 13 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил писатель Захар Прилепин.

«Многие критики российской государственности очень часто сетуют на такое понятие как вертикаль власти, — сказал Прилепин. — И склонны над ним издеваться и говорить, что все это не нужно. А в случае с Украиной мы прекрасно понимаем и отдаем себе отчет, что такое отсутствие вертикали власти. Те люди, которые пришли к нему на встречу, инициированы кем-то. И если бы речь шла о частной инициативе самого Сивохи, то никогда никакие люди бы не появились. Конечно же, это игра против господина Зеленского — либо со стороны Авакова, либо какой-то другой стороны».

Таким образом, как полагает Прилепин, Зеленского просто ставят на место — «он ничего не может комментировать и отползает».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 12 марта в Киеве радикалы набросились на Сивохо, повалили на пол и чуть не избили в лежащем состоянии.

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