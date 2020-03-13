Прага, , 15:01 — REGNUM Уже со следующей недели иностранные граждане, не имеющие вида на жительство в Чехии, не смогут попасть на территорию этой республики. Об этом сегодня, 13 марта, заявил премьер-министр Андрей Бабиш.

Читайте также: Режим ЧС объявлен из-за уханьского вируса в Чехии

Он пояснил, что такое решение правительство страны приняло в связи с ситуацией по коронавирусу. Запрет на въезд начнёт действовать с полуночи 16 марта.

«Исключение сделано для иностранцев, постоянно или временно проживающих в Чехии», — добавил председатель правительства.

Также по теме: Чехия приостановила полёты в Южную Корею и Италию

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 марта в Чехии из-за ситуации с распространением вируса COVID-19 был введен режим чрезвычайного положения. Он будет действовать в течение предстоящих 30 дней.

Добавим, что на сегодня в Чехии количество заразившихся новым типом коронавируса превысило 90 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чехии за сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на треть