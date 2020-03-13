Душанбе, , 14:51 — REGNUM Государственный департамент США обеспокоен ограничением доступа к интернет-ресурсам и их полной блокировкой в Таджикистане. Об этом говорится в докладе внешнеполитического ведомства США за 2019 год.

В докладе подчёркивается, что «оппозиционные, независимые, а также неподконтрольные государственной политике Таджикистана» информационные агентства и веб-сайты подвергаются блокировке со стороны властей на протяжении многих лет.

При этом Служба связи при правительстве Таджикистана не признается в своей причастности к применению подобных мер в отношении свободных СМИ.

Отмечается и факт признания властями, что периодически в интересах нацбезопасности и в соответствии с законодательством Таджикистана они прерывают работу некоторых интернет-сайтов и новостных порталов.

В документе сказано, что таким образом Таджикистан показывает себя «со стороны авторитарного государства, в котором нет места политическому многообразию или плюрализму, высказывая в адрес независимых СМИ и своих оппонентов угрозы и оказывая давление на их деятельность».

Кроме того, авторы доклада указывают, что Таджикистан не может справиться с такими проблемами как коррупция, кумовство, ограничение свободы вероисповедания, пытки и убийства заключенных тюремными надзирателями, жестокое обращение и содержание в нечеловеческих условиях политических заключенных, цензура, ограничение деятельности неправительственных организаций на территории страны и так далее. По их мнению, подобных проблем много, и пока они никак не решаются.

В заключении составители документа отметили, что в Таджикистане возбуждено очень мало уголовных дел в отношении государственных служащих и чиновников за нарушение прав человека.