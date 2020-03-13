Анкара, , 14:53 — REGNUM Турецкие наблюдательные посты в сирийской провинции Идлиб продолжат функционировать, тяжёлое вооружение из этого района выведено не будет. Об этом говорится в сообщении минобороны Турции.

В военном ведомстве указали, что 13 марта в Анкаре завершаются переговоры по Идлибу с военными представителями России. Их атмосфера была положительной и конструктивной.

Наблюдательные посты в Идлибе продолжат действовать, речи об отводе тяжёлого вооружения с них не идёт, подчёркнуто в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в Москве президенты России и Турции провели переговоры по Сирии и приняли совместный документ. Они объявили о введении перемирия в Идлибе и совместном патрулировании важной трассы М4 Латакия — Алеппо.

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