Киев, , 14:50 — REGNUM Глава Верховной рады Дмитрий Разумков заявляет, что ему «не совсем корректно комментировать» состоявшийся 10−11 марта визит ряда депутатов украинского парламента в Москву.

Соответствующий вопрос ему был задан на брифинге 13 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Коллеги действовали, исходя исключительно из своей личной позиции… Я с ней могу соглашаться, могу не соглашаться. Однако, думаю, мне будет это не совсем корректно комментировать. Я не ездил в Россиюс 2013 года… думаю, что мои действия должны значить намного больше, чем просто слова», — подчеркнул Разумков.

По его словам, санкций в данной ситуации быть не может, поскольку, настаивает Разумков, представители оппозиции ездили в Москву неофициально и не были уполномочены парламентом.

ИА REGNUM напоминает, что делегация «Оппозиционной платформы — За жизнь» посетила Москву 10−11 марта для переговоров о дальнейшем продвижении парламентского измерения «нормандского формата» по урегулированию ситуации в Донбассе. По итогам поездки в Раде заявили, что руководство и представители указанной фракции не были уполномочены вести переговоры в России. Отдельные депутаты парламента предлагают ввести за «несанкционированные переговоры с врагом» тюремное заключение сроком от 13 до 15 лет заключения с возможной конфискацией имущества. В партии Зеленского «Слуга народа» уже призвали СБУ разобраться с данной ситуацией. Также прозвучало предложение поместить депутатов Рады, посетивших Москву, в принудительный карантин.

При этом фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутаты которой и посетили Москву, настаивает, что визит делегации в столицу России носил официальный характер.

«Межфракционное депутатское объединение «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Германия — Франция», которое было создано в Верховной Раде Украины 12 ноября 2019 года, официально функционирует и наделено правосубъектностью для осуществления политической государственной деятельности и реализации своих полномочий как представителей украинского народа», — заявили в политсиле.