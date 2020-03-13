Москва, , 14:40 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил журналистов с насморком и кашлем не посещать мероприятия в Кремле.

«Если у вас насморк, если у вас кашель, если вас знобит, если у вас нехорошее самочувствие, что абсолютно необязательно должно быть связано с коронавирусом», — отметил представитель Кремля.

Песков призвал журналистов, которые плохо себя чувствуют и не являются полностью здоровым «по внутренним ощущениям, не приходить в Кремль и не принимать участие в журналистской работе в Кремле».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кремле заявили, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусу COVID-19 в России благоприятнее, чем в европейских странах, однако это не повод успокаиваться.

В Кремле напомнили, что при российском правительстве действует соответствующий штаб, принимаемые им меры весьма энергичны. В мире ситуация с распространением инфекции заметно хуже.

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