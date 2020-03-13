Екатеринбург, , 14:47 — REGNUM Екатеринбуржцы, пострадавшие после пожара в бараках на Уралмаше, требуют возбудить уголовное дело по факту инцидента. Об этом написал депутат гордумы Алексей Вихарев в Facebook.

По словам Вихарева, люди опасаются, что были совершены умышленные поджоги их жилья.

«Люди собрали подписи для коллективного обращения с просьбой возбудить уголовное дело. Будем добиваться возбуждения», — сказал Вихарев.

В ближайшее время будет проведена встреча между жителями и застройщиком, на которой будет обсуждён конфликтный вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэра Екатеринбурга Александра Высокинского попросили взять на контроль ситуацию с возможными поджогами. Градоначальник обсудит инцидент с правоохранительными органами.

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