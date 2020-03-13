Токио, , 14:44 — REGNUM Парламент Японии поддержал законопроект, предоставляющий право премьер-министру страны Синдзо Абэ вводить на территории страны чрезвычайное положение. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщает агентство Kyodo.

Ранее, в четверг после трех дней дебатов законопроект был принят в нижней палате парламента страны, 13 марта законопроект был одобрен верхней палатой законодательного органа.

«На данный момент мы находимся в такой ситуации, что чрезвычайное положение должно быть объявлено немедленно», — цитирует агентство слова генерального секретаря правительства Японии Ёсихидо Суга.

Напомним, в настоящее время в Японии подтверждены 675 случаев заболевания коронавирусом, также от инфекции скончались 23 человека. Во всем мире число смертей достигает 4 тыс. 900 человек.

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