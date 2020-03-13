Москва, , 14:31 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил гражданам использовать маску и платки во время физической близости. Об этом он заявил 13 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя свой недавний призыв к запрету массовых мероприятий.

«Свадьбы — жених, невеста и родители с той и другой стороны. Скромно посидели — полчаса не больше. И молодые уехали в свою отдельную квартиру, — сказал Жириновский. — Поминки это только у нас. Похоронили, и давай поминки — напьются и забыли зачем приходили. Никто не запрещает половые контакты. Там ни нос, ни рот, а нижние части живота. Накройте платочком ее и сами маску оденьте. А если дети не нужны, то и половой акт не нужен. Шутить не надо. Наступила иная эпоха».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Жириновский призвал тому, что ограничения на проведения массовых мероприятий были введены навсегда.