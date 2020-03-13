Анкара, , 14:29 — REGNUM Турция с 15 марта готовится организовать совместный патруль с Россией на международной трассе М-4 между Алеппо и Латакией в Сирии. В военных переговорах с российской стороной по этому вопросу был достигнут хороший прогресс. Об этом заявил министр национальной обороны Хулуси Акар, сообщает газета Asharq Al-Awsat.

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Он также добавил, что переговоры с российской военной делегацией в Анкаре продолжаются конструктивно и позитивно. По словам Акара, российско-турецкие консультации завершатся до конца текущего дня.

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При этом министр подчеркнул, что, с другой стороны, безопасность турецких наблюдательных пунктов в Идлибе является приоритетом для Анкары. Акар напомнил о заявлениях президента Реджепа Тайипа Эрдогана, что турецкая сторона будет продолжать военные операции до тех пор, пока силы сирийского режима нарушают перемирие.

Глава оборонного ведомства Турции выразил надежду на то, что перемирие в сирийской провинции Идлиб станет постоянным, а сирийские граждане добровольно вернутся в свои дома.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры российской военной делегации в Анкаре о деталях соглашения о введении перемирия в Идлибе начались 10 марта.

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