Киев, , 14:36 — REGNUM Мэр Киева Виталий Кличко просит правительство страны и руководство аэропорта «Борисполь» официально закрыть авиасообщение со странами, где распространяется эпидемия коронавируса, в первую очередь, с Италией.

Соответствующее заявление обнародовано сегодня, 13 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Аэропорты — ворота в нашу страну, и один из первых фильтров для недопущения инфицированных людей. Прекращение авиасообщения со странами, где сегодня распространяется эпидемия, необходимое для минимизации вероятности вспышки коронавируса как в Киеве, так и в стране в целом», — заявил Кличко.

Мэр подчеркнул, что в Киев до сих пор следуют рейсы из Милана.

Политтехнолог Дмитрий Раимов отмечает, что только за сегодняшний день Киев примет как минимум 5 самолетов из Италии.

«Сначала в Киеве приземлится рейс из Неаполя. В пять вечера — два рейса из Рима. И позже в шесть — два рейса из Милана. Я могу уточнить, мозги у кого-то есть?», — задался вопросом он.

ИА REGNUM напоминает, что еще 11 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что авиакомпании страны в настоящее время «приступили к реализации» решения об отмене авиасообщения с Италией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны сегодня, 13 марта, будет рассматривать вопрос о закрытии авиасообщений с рядом стран.