Москва, 13 марта 2020, 14:26 — REGNUM Ношение усов может быть опасно для здоровья человека. Об этом 13 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя ранее предложенный им запрет на массовые мероприятия.

«Мы должны понять, что все меры предосторожности это не на период коронавируса. А навсегда, на все времена, — сказал Жириновский. — Прекратить все массовые зрелищные мероприятия. Не строить больше стадионы, театры. Люди не должны находиться [вместе] по нескольку тысяч человек. Рукопожатия все отменить. У меня на дверях написано — «Никаких рукопожатий». До сих пор протягивают руки. Мне что, по рукам бить, чтобы руки мне не протягивали? И когда у вас усы под носом на них цепляются любые вирусы. И при вдыхании вы их втягиваете в себя».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил ввести запрет на любые массовые мероприятия, а не только на те, которые собирают более 5 тыс. человек,