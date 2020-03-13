Москва, , 14:26 — REGNUM Ношение усов может быть опасно для здоровья человека. Об этом 13 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя ранее предложенный им запрет на массовые мероприятия.

«Мы должны понять, что все меры предосторожности — это не на период коронавируса. А навсегда, на все времена, — сказал Жириновский. — Прекратить все массовые зрелищные мероприятия. Не строить больше стадионы, театры. Люди не должны находиться [вместе] по нескольку тысяч человек. Рукопожатия все отменить. У меня на дверях написано — «Никаких рукопожатий». До сих пор протягивают руки. Мне что, по рукам бить, чтобы руки мне не протягивали? И когда у вас усы под носом на них цепляются любые вирусы. И при вдыхании вы их втягиваете в себя».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил ввести запрет на любые массовые мероприятия, а не только на те, которые собирают более 5 тыс. человек,