Москва, , 14:32 — REGNUM Оперативное совещание президента Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ состоялось в Москве. Встреча была посвящена договорённостям с Турцией по Сирии и эпидемии коронавируса, сообщил 13 марта журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он уточнил, что на совещании обсуждалось выполнение соглашения по сирийской зоне Идлиб, заключенного во время недавнего визита в Москву турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Участники обменялись мнениями об угрозе распространения коронавируса нового типа и сильной волатильности на мировых рынках.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что коронавирус на режиме работы президента не отразился. Всё необходимое для защиты Путина от сезонных и иных заболеваний предпринимается, добавил он.

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