Дар-эс-Салам, Танзания, , 14:31 — REGNUM Президент Танзании Джон Магуфули заплатил штраф за одного из лидеров оппозиции, осужденного за незаконные собрания. Об этом передает ВВС Swahili.

По информации журналистов телерадиокомпании, благодаря этому оппозиционер смог покинуть стены тюрьмы.

Президент Магуфули заплатил более 16 500 долларов США за Питера Мсигву, одного из девяти политиков крупнейшей оппозиционной партии страны «За демократию и прогресс» (CHADEMA), которые были приговорены к штрафам на общую сумму более 150 000 долларов США. А в случае невыплаты — к тюремному заключению сроком на пять месяцев.

Мсигва должен был заплатить более 17 000 долларов. Остальные средства были собраны его родственниками.

Ранее трое других политиков CHADEMA, осужденных вместе с Мсигвой, освободили из тюрьмы после того, как их сторонники собрали деньги, чтобы заплатить за них штраф.

Новости о том, что президент Магуфули выплатил штраф за одного из осужденных, удивили многих пользователей социальных сетей.