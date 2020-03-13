Лондон, , 14:18 — REGNUM Российская и британская стороны контактируют для обсуждения идеи переговоров лидеров государств — постоянных членов Совбеза ООН, ранее предложенной президентом РФ Владимиром Путиным. Такое сообщение опубликовано 13 марта в Telegram-канале посольства Великобритании в Москве.

В дипмиссии отметили, что Лондон в целом поддерживает предложение о саммите лидеров пяти стран, которые могли бы обсудить вопросы международного мира и безопасности. Дипломаты поддерживают связь с правительством РФ для обсуждения деталей этой инициативы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил интерес Великобритании к саммиту лидеров стран «ядерной пятёрки» (Россия, Франция, США, Китай и Великобритания). Он отметил также, что перспективы такой встречи «очень позитивны и очень велики».

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