Киев, , 14:17 — REGNUM Ситуация с карантином говорит еще и о том, что Украине просто необходима настоящая, а не фейковая, децентрализация, заявил сегодня, 13 марта, в своем обращении мэр Харькова Геннадий Кернес.

ИА REGNUM напоминает, что власти Харькова не сразу подчинились решению правительства Украины о введении в стране общенационального карантина. В частности, 12 марта вопреки распоряжению Киева в городе еще работали детские сады и школы.

«Мы внимательно изучили постановление Кабинета министров о карантине. К сожалению, с точки зрения украинского законодательства, оно не оставило нам люфта для принятия решения в интересах харьковчан, не оставило нам ни малейшей возможности не закрывать школы и детские сады. Я, как городской голова, против таких мер. Это сделано центральной властью без каких-либо консультаций с органами местного самоуправления», — заявляет в своем обращении Кернес.

Мэр задается вопросом, правильно ли осложнять жизнь сотням тысяч родителей харьковских детей, «которые в условиях карантина либо должны уходить в отпуск за свой счет, либо брать детвору с собой на работу».

«Здравый смысл говорит о том, что Кабинет министров, который принял решение об общенациональном карантине, вопрос закрытия школ и садов должен был передать на рассмотрение местных властей, которые лучше знакомы с эпидобстановкой, чем столица», — отметил глава Харькова.

ИА REGNUM напоминает, что исполком Харьковского горсовета 11 мартаотказался закрывать детсады и школы на карантин. 12 марта прокуратура Харьковской области зарегистрировала уголовное производство в связи с тем, что городские власти Харькова проигнорировали постановление Кабинета министров и не объявили карантин в детских садах и школах. Вечером 12 марта власти Харькова пересмотрели свое решение и закрыли все школы и детсады города.