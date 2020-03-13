Сеул, , 14:15 — REGNUM Седьмая встреча представителей Южной Кореи и США по вопросам распределения военных расходов пройдёт в Лос-Анджелесе 17−18 марта. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, южнокорейскую сторону возглавит бывший зампредседатель финансового комитета Чон Ын Бо, а американскую — Джеймс Дехарт.

В МИД Южной Кореи отметили, что Сеул намерен сохранить свою позицию относительно разумного распределения расходов, а также обязуется тесно сотрудничать с Вашингтоном, чтобы достичь соглашения как можно скорее.

В министерстве также подчеркнули, что в случае разногласий, южнокорейская сторона, в первую очередь, постарается разрешить вопрос с отправкой в неоплачиваемый отпуск южнокорейских специалистов, работающих на американских военных базах в Южной Корее.

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Напомним, что шестая встреча представителей двух стран прошла в Вашингтоне 14−15 января.