Екатеринбург, , 14:18 — REGNUM Гордума Екатеринбурга решит судьбу главы думской комиссии по местному самоуправлению Алексея Вихарева на ближайшем заседании. Соответствующий документ размещён на сайте представительного органа.

Заседание пройдёт 17 марта 2020 года. Два из пяти вопросов встречи будут касаться комиссии: одним решениям депутатом предложать прекратить полномочия Вихарева на посту главы, другим — утвердить нового руководителя Ирину Овчинникову. Докладывать по вопросам будет спикер гордумы Игорь Володин.

Ранее члены комиссии поддержали большинством голосов кандидатуру Овчинниковой на посту главы.

Как сообщало ИА REGNUM, Вихарев обвинил спикера думы в развязывании политической войны из-за попытки смещения депутата. По мнению мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, конфликт нужно урегулировать через фракцию «Единой России» в городе.

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