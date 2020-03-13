Москва, , 14:12 — REGNUM Предлагаемое в поправках к Конституции право на безопасную среду придаст новый импульс экологической повестке, и это особенно важно для многих промышленных городов России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 марта заявил президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

«Сейчас нахожусь в Челябинске. На принятии поправок в федеральный конституционный закон в законодательном собрании Челябинской области против не выступил никто. Четверо представителей КПРФ воздержались», — заявил Калинин.

«Конечно, все говорят про индексации пенсий, теперь это конституционная норма будет, минимальная размер оплаты труда… Но когда я выступал в Челябинске, я обратил внимание на то, что впервые в Конституцию вносятся такие гарантии, как право на безопасную среду и экологию. Это актуально для таких городов, как Челябинск, Орск, Нижний Тагил, Красноярск. Нарушение экологических прав граждан будет рассматриваться после принятия поправок как нарушение конституционных прав, а это уже серьёзно», — подчеркнул он.