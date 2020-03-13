Пекин, , 14:07 — REGNUM На сегодняшний день существуют разные точки зрения и мнения по поводу источника происхождения нового типа коронавируса, однако в этом вопросе необходимо руководствоваться научным и профессиональным подходом и оценкой. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга, 13 марта, заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан, комментируя ране выдвинутые предположения своего коллеги Чжао Лицзяня о том, что вирус в город Ухань провинции Хубэй могли завезти военные США.

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Дипломат отметил, что в последнее время американские чиновники высокого ранга и члены Конгресса выступали с ложными безответственными заявления на эту тему, чтобы дискредитировать Китай.

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«Мы категорически против этого, — подчеркнул Шуан. — Действительно, международное сообщество, в том числе в США, имеет разные взгляды на проблему происхождения вируса. Китайская сторона всегда считала, что это научный вопрос, требующий научного и профессионального изучения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый тип коронавируса COVID-2019, который в настоящее время стремительно распространяется по миру, в город Ухань, возможно, завезли американские военные. Дипломат призвал Вашингтон быть открытым, обнародовать данные, имеющиеся у американских властей, и предоставить объяснения.