Киев, , 14:01 — REGNUM Украинский политолог Юрий Гаврилечко утверждает, что общенациональный карантин — это лишь «банальная профанация и не более».

Об этом он заявил в своем комментарии сегодня, 13 марта, рассуждая о ситуации в стране, передает корреспондент ИА REGNUM.

«У украинских граждан нет возможности выяснить, заражены они или нет. Тогда в чем смысл карантина?», — задается он вопросом.

Ссылаясь на реальный случай, он описывает, как проходит проверка подозреваемых в заболевании коронавирусом.

«"Скорая» не видит симптомов — точнее, для нее они недостаточны, у «семейного врача» — нет ни тестов, ни возможности провести лабораторное исследование, а в инфекционной больнице, где вроде как есть возможность пройти проверку, вас встретят полицейские, и не допустят даже в приемный покой», — отмечает эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции на Украине введен общенациональный карантин ориентировочно до 3 апреля. Официально в стране зафиксировано всего 3 случая заболевания, причем 2 из них признаны лишь накануне. Эксперты заявляют, что реальное количество заболевших может быть гораздо выше.