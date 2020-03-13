Председатель правительства РФ признал, что «сегодня малым городам не под силу решить многие проблемы».
«Правительство принимает меры, чтобы поддержать малые города, сделать их лучше, удобнее для людей. Региональные власти должны уделять им внимание, а не концентрироваться только на крупных центрах. И находить для этого новые формы, которые подходят именно для этих малых городов», — отметил Михаил Мишустин.
Малые города России — очень разные, но проблемы у них общие, заявил Михаил Мишустин в ходе совещания в Переславле-Залесском.
Кострома, где сейчас находится Михаил Мишустин, расположена в 340 км от Москвы. Это один из девяти городов «Золотого кольца России». Население Костромы — около 300 тыс. человек.
В ходе рабочей встречи с главой правительства РФ губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заметил, что Переславль-Залесский был выбран пилотом в комплексной программе Минстроя по замене и реконструкции всех сетей водоотведения и водоподготовки.
«Это очень важно в целом для малых городов, для Переславля-Залесского. В 2021 году город отмечает 800-летие Александра Невского, святого благоверного князя. Здесь будут проходить торжественные мероприятия, к которым мы готовимся», — сообщил Миронов.
Перед совещанием Михаил Мишустин ознакомился с проектами Ярославской области, победившими во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах.
Вопрос о строительстве ЦБК на Рыбинском водохранилище закрыт
Правительство Российской Федерации не поддерживает идею строительства целлюлозного комбината в районе Рыбинского водохранилища. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе своего визита в Ярославскую область.
Перед приездом в Кострому Михаил Мишустин посетил Ярославскую область.
В Кострому может приехать Михаил Мишустин
В Костроме приезд Мишустина ожидали ещё в начале марта.
Премьер-министр России Михаил Мишустин приехал с рабочим визитом в Костромскую область. В повестку визита включены встречи с руководством региона, медиками, общественностью, сообщает 13 марта пресс-служба областной администрации.
Глава правительства РФ намерен посетить одну из больниц в Костроме и обсудить с представителями медицинской отрасли развитие регионального здравоохранения. Мишустин также проведёт совещание с главами федеральных министерств и представителями областной исполнительной власти. Обсуждение коснётся в числе прочего выполнения национальных проектов, а также газификации региона.
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