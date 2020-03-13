В ходе рабочей встречи с главой правительства РФ губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заметил, что Переславль-Залесский был выбран пилотом в комплексной программе Минстроя по замене и реконструкции всех сетей водоотведения и водоподготовки.

«Это очень важно в целом для малых городов, для Переславля-Залесского. В 2021 году город отмечает 800-летие Александра Невского, святого благоверного князя. Здесь будут проходить торжественные мероприятия, к которым мы готовимся», — сообщил Миронов.