Пекин, , 13:28 — REGNUM Посол Индонезии в Китае Джаухари Оратмангун заявил, что Китай остается основным рынком для Индонезии, сообщает Antara.

«Китай остается основным рынком для Индонезии и нужно воспользоваться этой возможностью, как только коронавирус спадет», — заявил посол Индонезии в Китае.

Издание отмечает, что было проведено координационное совещание, в котором приняли участие 150 представителей посольства Индонезии в Пекине, министерства туризма, пекинского представительства Банка Индонезии, индонезийско-китайской торговой палаты и комитета торгово-промышленной палаты Китая.

Стороны согласились с необходимостью взаимодействия между всеми заинтересованными сторонами для прогнозирования пост-динамики COVID-19.

«Китай как вторая по величине экономика в мире и главный партнер Индонезии имеет потенциал для экономического сотрудничества, который необходимо поддерживать в условиях неопределенной глобальной экономической конкуренции и, в частности, пандемии COVID-19 в различных частях мира», — отметил Джаухари Оратмангун.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительства Сингапура и Индонезии разработают протокол для решения проблемы коронавируса COVID-19 между двумя соседними странами.

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