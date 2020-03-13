Чебоксары, , 13:23 — REGNUM В Чувашии ещё один глава районной администрации покинул пост досрочно. По собственному желанию ушёл в отставку сити-менеджер Цивильского района, сообщается на сайте администрации.

Кадровое решение было принято 12 марта на внеочередном заседании Собрания депутатов Цивильского района. Депутаты рассмотрели заявление главы администрации Игоря Николаева, который написал заявление об отставке «по собственному желанию». Парламентарии утвердили решение.

Временно исполняющим обязанности главы администрации Цивильского района назначена заместитель Алла Волчкова.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте добровольно сложил полномочия главы администрации Красночетайского района Александр Башкиров, который возглавлял муниципалитет более 8,5 лет. В феврале ушёл с поста сити-менеджера Чебоксарского района Владимир Димитриев, возглавив региональный гостехнадзор.

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