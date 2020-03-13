Калининград, , 13:22 — REGNUM Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сегодня, 12 марта, после оперативного совещания регионального правительства рассказал о случаях, когда граждане иностранных государств, в которых зафиксированы вспышки коронавируса, прибывали в регион переждать эпидемию.

«У нас были примеры, когда четыре гражданина Южной Кореи заселились в отель. Мы их вычислили и предложили: в обсерватор или домой. Они уехали. И они были готовые. Со всеми средствами защиты, с водой. То же самое граждане Германии», — сказал Алиханов журналистам. Его слова цитирует портал «Клопс».

В связи с этим глава региона не исключил возможности закрытия границ для граждан стран с повышенным риском. Этот вопрос он намерен обсудить в ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калининградской области диагностировано два случая заболевания коронавирусом.