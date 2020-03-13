13 марта 2020 | Время чтения 6 мин

Первоначальная растерянность и панические настроения, вызванные одобрением президентом РФ Владимиром Путиным поправки в Конституцию РФ о запрещении отчуждения российских территорий в пользу других государств, сменились на осторожный оптимизм.

Анатолий Кошкин, , 13:22 — REGNUM Первоначальная растерянность и панические настроения, вызванные одобрением президентом РФ Владимиром Путиным поправки в Конституцию РФ о запрещении отчуждения российских территорий в пользу других государств, сменились на осторожный оптимизм. Причина в неожиданной «поправке к поправке», а именно, все же разрешение менять линию прохождения границ Российской Федерации через процедуру «делимитации, демаркации и редемаркации». По просьбе читателей дадим толкование этих не совсем понятных для специалистов терминов. Из множества дефиниций понятия «демаркация» выбрал это:

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«Международные процессы коренным образом отличаются от внутриполитических необходимостью поиска компромисса для двух и более государств, наиболее выгодного для всех участников переговоров. Этот процесс часто затягивается вследствие объективных причин, что приводит к нарастанию международной напряженности.

Одним из таких специфических болевых точек является вопрос проведения границ или так называемая демаркация границы. Данная международная опция напрямую связана с признаком суверенности державы, то есть ее независимости, самодостаточности и защищенности от вмешательства иных стран в ее внутренние процессы.

Поэтому наличие четко выраженных границ так необходимо для любого государства как его неотъемлемый сопутствующий признак».

Итак, демаркация границ определяется как «компромисс для двух или более государств, наиболее выгодный для участников переговоров». Другими словами, ради демаркации границы и юридического закрепления ее одна из сторон при поиске компромисса, как в случае с Курилами, вынуждена допускать ущемление своего суверенитета на законно принадлежащие ей по международным договорам территории и вопреки конституции своей страны передавать их сопредельному государству.

Что касается Японии, то это государство в соответствии с международными документами военного и послевоенного периодов, включая Устав ООН, не имеет юридических оснований предъявлять к СССР, ныне РФ, какие-либо территориальные претензии. Заявления же о том, что при отказе в Сан-Францисском мирном договоре от «прав, правооснований и претензий» на Курильские острова японская делегация не считала-де, что в понятие «Тисима рэтто» — Курильские острова — входят некие «северные территории», юридически ни чем не подтверждаются, и приняты быть не могут.

Единственной зацепкой для изменения российско-японской границы, по мнению японской стороны, может быть включенное по личному настоянию тогдашнего партийного руководителя СССР Н. Хрущева в Советско-японскую совместную декларацию 1956 года допущение о том, что острова Малой Курильской гряды — Шикотан и Плоские, по-японски Хабомаи, могут быть в виде жеста доброй воли переданы Японии, но только после подписания и ратификации двумя странами окончательного мирного договора.

Фактом истории является то, что вместо подписания мирного договора с Советским Союзом японское правительство заключило в 1960 году направленный против СССР военный союз с США, закрепив бессрочное право Вашингтона и Пентагона размещать на территории Японии многочисленные военные базы с вооружением наступательного характера. В этой ситуации по указанию того же Хрущева советское правительство направило 27 января 1960 года правительству Японии памятную записку в которой указывалось: «В связи с тем, что этот договор (японо-американский «договор безопасности» — А.К.) фактически лишает Японию независимости и иностранные войска, находящиеся в Японии в результате ее капитуляции, продолжат свое пребывание на японской территории, складывается новое положение, при котором невозможно осуществление обещания Советского правительства о передаче Японии островов Хабомаи и Сикотана (Шикотана)».

Сохранение действенности этого документа МИД РФ официально подтверждает. Его подтверждение вытекает и из высказываний президента Путина, который, говоря о размещении в Японии американских ракет среднего радиуса действия, спрашивал задавшего вопрос о Курилах японского корреспондента: «Ну как же мы можем это всё не учитывать, в том числе в контексте островов? Где у нас гарантия, что завтра на этих островах не появятся новые ударные системы американского оружия?»

Однако японцы с присущим им упорством, если не упрямством, по сути, игнорируют все эти факты и документы и продолжают искать лазейки для удовлетворения своих реваншистских амбиций, отказываясь признавать итоги развязанной, в том числе и ими, Второй мировой войны. А союзник СССР в войне США им в этом всячески способствует.

Примером «поиска лазеек» может служить опубликованная в японском издании Toyo keizai своекорыстная трактовка включенных в поправку о запрещении отчуждения российских территорий положений о «делимитации, демаркации и редемаркации». Читаем:

«Есть два способа урегулировать эту проблему так, чтобы передача Хабомаи и Шикотана не противоречила российской Конституции.

Первый способ: подтвердить, что в Ялтинском соглашении от февраля 1945 года была зафиксирована передача японских островов СССР, а в соответствии с Сан-Францисским мирным договором, Курилы, от которых отказалась Япония, не включают Хабомаи и Шикотан. Передача Россией Японии Хабомаи и Шикотан — это не отчуждение территорий, а результат демаркации границ, поэтому это не будет противоречить Конституции России.

Второй способ: поскольку Советско-японская декларация — это международное соглашение, подписанное задолго до утверждения российской Конституции, на нее не должны распространяться положения Основного закона России.

Оба этих способа позволяют вернуть Японии два острова: Шикотан и Хабомаи. Между тем если учитывать реакцию общественного мнения в России, то первый вариант передачи Японии двух островов на основе демаркации границ представляется более реальным: встречный ветер, с которым придется столкнуться президенту Путину, будет не таким сильным».

Подобные «разъяснения» должны поощрить премьер-министра Японии Синдзо Абэ на продолжение, несмотря ни на что, борьбы за пресловутые «северные территории». Да он и не скрывает, что главной целью посещения Москвы во время торжеств, посвященных 75-летию Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, являются официальные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по проблеме мирного договора, включающего, по японским настояниям, так называемый «территориальный вопрос».

Нам же остается задаваться вопросом, если нескончаемая «тяжба» вокруг Курильских островов будет продолжена, зачем тогда через поправку в Конституцию РФ о запрете таких переговоров народу обещают поставить точку в этом всем надоевшем «вопросе»? Если 22 апреля поправки будут одобрены, 9 мая гарант Конституции РФ будет иметь все основания обнулить ранее проводившиеся переговоры с Японией о принадлежности Курильских островов и, как того требует подавляющее большинство наших людей, к этому «вопросу» больше не возвращаться.

Ну, а Абэ-сан, если он действительно прибудет на торжества по случаю годовщины Великой Победы, полагаю, будет продемонстрирована решимость народа России защищать завоевания наших отцов и дедов и давать отпор реваншистам всей мастей.