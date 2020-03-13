Тбилиси, , 13:24 — REGNUM Масштабную судебную реформу договорились провести ряд оппозиционных партий в случае поражения на парламентских выборах правящей партии «Грузинская мечта». Меморандум из пяти пунктов представители оппозиции подписали 13 марта, сообщает телеканал «Рустави 2».

Реформа, о которой договорились подписавшие меморандум, предписывает введение присяжных заседателей для всех дел, где возможно лишение свободы, также введение принципа избирательности судей первой инстанции. Кроме того, партии договорились, что будут объединены Верховный и Конституционный суды, а судей, избранных туда с 2017 года, уволят.

Вместо уволенных в верховные и апелляционные инстанции оппозиция планирует ввести судей из США и Великобритании. Также задуманная реформа предполагает признание правовых инцидентов решений Верховного суда США по спорам, связанным со свободой слова, и тяжбам между государством и бизнесом или гражданами.

Сообщается, что под обращением подписались парламентские партии «Единое национальное движение», «Новая Грузия», «Европейская Грузия» и ряд других партий.