Калининград, , 13:20 — REGNUM Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сегодня, 13 марта, во время оперативного совещания в правительстве ввёл запрет для чиновников на выезд за границу. «С сегодняшнего дня чиновникам, в том числе муниципальным, депутатам и их помощникам запрещено выезжать за границу куда-либо, от слова совсем», — сказал Алиханов.

Он рассказал о некоем чиновнике, который прибыл из-за границы с высокой температурой, но отказался от госпитализации из-за необходимости заботы о родственнике. Алиханов назвал такое поведение «безответственным», серьёзно относиться к угрозам коронавируса, иначе «мы с вами дохихикаемся».

Он также не исключил, что положение, в котором оказалась Калининградская область, может оказаться сложнее, чем в столице, поскольку регион окружен странами ЕС — Польшей и Литвой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калининградской области в настоящий момент диагностированы два случая коронавируса.