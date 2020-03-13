Калуга, , 13:24 — REGNUM Продовольственные пайки ветеранам намерено дарить во время голосования по поправкам к Конституции РФ 22 апреля управление социальной защиты Калуги, возглавляемое Зоей Артамоновой — супругой экс-губернатора, а ныне сенатора Совфеда Анатолия Артамонова, во время голосования по поправкам к Конституции РФ будут дарить ветеранам продовольственные наборы. Об этом 13 марта сообщает телеграмм-канал «КО_лужа». По информации телеграм-канала, стоимость всех продовольственных пайков составила 2 млн 961 тыс. 546 рублей.

В «ветеранский» набор вошли: бутылка подсолнечного масла, 800 граммов гречневой крупы, банка «сгущенки», банка мясных консервов, банка зеленого горошка, консервы «Печень трески», 100 грамм черного чая, банка растворимого кофе, набор «Зефир в шоколаде» и термокружка. Весь паёк поместят в сумку с символикой Дня Победы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 марта на внеочередном заседании депутаты Законодательного собрания Калужской области поддержали поправки к Конституции РФ. В поддержку поправок проголосовали 32 парламентария. Три депутата воздержались от голосования. Всенародное голосование по внесению поправок в Конституцию России запланировано на 22 апреля 2020 года.

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