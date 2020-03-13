Москва, , 13:14 — REGNUM Трудно комментировать слухи, пока это только слухи, и «встречный» источник с нашей стороны уже сообщил, что «Россия пока не получала от Индонезии уведомление об отказе от контракта на поставку истребителей Су-35», заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый эксперт, авиационный фотограф Алексей Снигиров, комментируя возможный отказ Индонезии от контракта на российские истребители.

«Однако подобное развитие событий — отказ Индонезии от закупки новых вооружений в РФ и КНР — вполне реален. Экономика Индонезии критически зависит от торговли с США, причем, как и в случае КНР, баланс этой торговли не в пользу США, что вызывает недовольство администрации Трампа.

Также потенциальное получение Индонезией вооружений нового поколения (Су-35 считается тяжелым истребителем поколения 4++) вызывает серьёзное недовольство союзников США в регионе, в частности Австралии.

Альтернативным вариантом была покупка F-35, однако США не выразили желания допустить Индонезию к участию в программе JSF, предложив взамен покупать F-16 Viper (аналог МиГ-35). Другой альтернативой была покупка у КНР Shenyang J-11 (нелицензионной копии Су-27), однако это менее современная модель.

Предполагаемая сделка также не была покупкой «за наличные» — более половины оплаты должно было осуществляться в форме поставок индонезийских товаров, таких как пальмовое масло, специи, кофе, чай и т. п., таким образом делая поставку не такой уж и финансово привлекательной для производителя военной техники — холдинга «Сухой».

В российском экспертном сообществе также обсуждаются осложняющие данную сделку наследственные проблемы, связанные с торговлей российскими вооружениями: это как задержки с поставками запасных частей и техническим обслуживанием, отражающиеся на боеспособности уже имеющихся у Индонезии Су-27 и Су-30, так и ограниченные возможности действующих производств, когда Минобороны России нередко требует выполнения в первую очередь внутреннего оборонного заказа.

Впрочем, даже если это всего лишь слухи, нужно понимать, что ситуация с торговлей российским оружием будет встречать всё более серьезное сопротивление со стороны США, и легких побед по крупным контрактам не будет», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации Bloomberg, индонезийские власти отказались от партии российских истребителей под давлением США.

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