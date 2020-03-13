Москва, , 13:15 — REGNUM Российский президент Владимир Путин категорически отвергает создание «культа личности» вокруг себя. Об этом сообщил 13 марта журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на соответствующий вопрос, Песков подчеркнул, что президент давно сформулировал своё отношение к любым проявлениям «культа личности Владимира Путина».

«Ему это определенно не нравится, и он с этим не согласен», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин рассказал, что его, как когда-то и других советских людей, обманывали продавцы. Скандалить — себе дороже, пояснил он, отметив, что никаких последствий для таких продавцов не наступало.

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